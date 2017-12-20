Ученые выяснили, из-за чего подводные льды Антарктики‍ рушатся с огромной скоростью

Ученые из Великобритании выяснили, из-за чего подводные льды Антарктики‍ рушатся с огромной скоростью. По их мнение, таяние провоцируют потоки теплой воды, которые подступают к ледникам.

Накануне ученые из Великобритании провели масштабное исследование относительно того, какая ситуация складывается в мире вокруг льдов Антарктики. Делая выводы, они бьют тревогу о том, насколько быстро рушатся ледники в сравнении со скоростью того, как они нарастают. Эту картину наглядно показывает приложенная к новости иллюстрация.

Разбирая ее схематические знаки, можно заметить, что каждый год линия подводных льдов отступает больше чем на десять с половиной процентов. Это значит, что ледники Антарктики теряют около 200 квадратных километров льда. Между тем, их нарастание с другой стороны присутствует, однако не утешает. Они растут ежегодно всего лишь на 1,9 процентов.

Ученые назвали причину, по которой происходит эта критическая ситуация. По их словам, льды вытесняются теплыми потоками воды из океана.