Ученые: Вселенная может исчезнуть после встречи с пузырем отрицательной энергии

Ученые в ходе очередного анализа смогли выдвинуть наиболее вероятный сценарий конца света. Так, по словам исследователей, Вселенная может исчезнуть после удара с пузырем отрицательной энергии.

Как рассказали исследователи из Гарвардского университета, им удалось провести еще один анализ и выяснить, что же на самом деле может привести к концу света. Оказалось, что если Вселенная встретится со скоплением бозонов Хиггса, образующих пузырь отрицательной энергии, вероятнее всего, она "схлопнется" и все живое на Земле погибнет. Как считают ученые, гибель Вселенной можно будет предсказать благодаря благодаря модели физики отдельных элементов. Известно, что темная энергия будет двигаться до тех пор, пока все объекты в нем полностью не исчезнут.

В ходе проведенного исследования специалистам удалось выяснить, что такой сценарий вполне может случится в далеком будущем. Для того, чтобы получить подобный результат, специалисты проанализировали все данные, в настоящий момент имеющиеся в распоряжении людей, то есть о массах частиц и способах их взаимодействия.