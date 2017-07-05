В Шотландии ученые нашли следы самых крупных динозавров юрского периода

На острове Скай в Шотландии исследователи обнаружили следы одних из самых крупных видов динозавров юрского периода зауроподов. Ученым удалось выяснить, что древние животные чаще всего находились не на суше, как думали ранее, а в воде.

На побережье острова Скай палеонтологам удалось найти множество следов динозавров с длинной шеей, которых называли зауроподами. Исследователи отметили, что зауроподы более 160 млн лет назад бродили по древним лагунам, которые расположены на территории современной Великобритании. Кроме следов зауроподов, ученые нашли следы тероподов из мелового периода.

Палеонтологи сделали данное открытие еще в 2017 году, что дало им основания полагать, что зауроподы больше всего любили бродить в мелкозернистых отложениях лагун, чем по земле. Благодаря данному открытию, исследователи сделали вывод, что динозавры с длинными шеями чаще всего обитали в воде и редко выходили на сушу. Кроме того, палеонтологи нашли останки зауроподов на всех материках и даже в Антарктиде.