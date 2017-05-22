Ученые выяснили, как цыпленок выбирается из яйца

Ученые из Канады выяснили, почему яйцо не давится под весом курицы и как цыпленку удается из него выбраться. Оказалось, что скорлупа имеет определенные особенности и состоит из трех слоев.

Биологи из канадского университета Макгилл провели исследования и выяснили, из чего состоит скорлупа куриного яйца и почему цыпленок может легко пробить ее изнутри, но курица его не давит своим весом. Результаты исследований они разместили в одном из американских научных изданий.

При помощи микроскопа они изучили надрезанный образец скорлупы куриного яйца. Оказывается, она состоит из трех слоев, которые отличаются друг от друга по своему составу. Внутренняя сторона яйца гораздо легче пробивается, чем внешняя.

Помимо этого, яйцо сначала имеет более твердую скорлупу, а потом, по мере роста цыпленка, она истощается и становится более эластичной. Уже к нужному моменту, когда цыпленку нужно пробивать скорлупу, она превращается в более тонкую скорлупу и не препятствует появлению цыпленка наружу. Курица же, не может раздавить яйцо из-за того, что внешний слой скорлупы имеет другой состав и менее восприимчив к повреждениям.