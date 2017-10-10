У ископаемой ящерицы ученые нашли два теменных глаза

У ископаемой ящерицы Saniwa ensidens ученые нашли два теменных глаза. Как принято считать, она обитала на Земле примерно 49 миллионов лет назад, а ее дальним родственником называют варана.

Проводя исследование над останками двух ящериц Saniwa ensidens, ученые сделали в отношении них новое открытие. Так, им удалось понять, что несколько отверстий в их черепе имели особую роль. Это были два теменных глаза. Примечательно, что в современной природе все реже можно встретить животных, которые также обладают теменными глазами, и, в основном, это рыбы и земноводные.

Ящериц, останки которых были исследуемы, нашли в штате Вайоминг в 70-х годах. Тогда было мало известно о свойствах теменных глаз. К тому же, в современной дикой природе у животных обычно он всего один и скрыт под тонким слоем кожи или специальной пленки. Он не выполняет роль обычного глаза, однако его животное может задействовать, чтобы выполнять ориентацию в пространстве.

В случае с ископаемыми ящерицами, ученые предположили, что у них теменные глаза были своеобразным светочувствительным сенсором. Скорее всего, они отличались от тех глаз, которые сейчас есть у некоторых челюстных позвоночных.