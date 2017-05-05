Биологи из Китая нашли гены запаха лилий‍. Для того, чтобы понять, что дает им характерный аромат, они исследовали геном гибридной белой лилии, когда та находилась на разных стадиях цветения.

Издание Scientific Reports передает информацию о новых результатах исследования китайских ученых, которые анализировали геном гибридной белой лилии. Они проводили работы с целью понять, что дает цветам этого вида их характерный, приятный для многих людей аромат. С помощью специального оборудования биологи определили аминокислотную и нуклеотидную последовательность РНК.

Вследствие этой манипуляции удалось найти новых 37 генов, которые участвуют в биосинтезе терпеноидов, еще 41 ген, отвечающий за производство фенилпропаноидов, и 90 генов, которые непосредственно участвуют в регуляции производных жирных кислот.

Исследование над лилиями проводились по многим причинам, и одна из них заключается в том, что их выращивание выгодно в коммерческих целях. Тем не менее, ученые надеятся совершить новые научные открытия на основе тех знаний, которые приобрели в ходе изучения генов запаха лилий.