«Хаббл» сфотографировал сложенный из сотен галактик «космический глаз»

Спутник «Хаббл» передал на Землю фотографию необычного «космического глаза», образованного из сотен галактик. Свет «глаза» искажен полями гравитации, причудливое явление подтверждает теорию относительности Эйнштейна.

Как стало известно, спутник «Хаббл» продолжает помогать ученым в изучении космоса. Орбитальная станция уже не раз передавала на Землю уникальные снимки, в этот раз на фото удалось запечатлеть необычное явление – «космический глаз».

«Космический глаз» сложен из сотен галактик, его «радужная оболочка» представляет собой свет и те же галактики. Как указывают специалисты, свет «глаза» искажается полями гравитации, что дает подтверждение теории относительности, высказанной ученым Эйнштейном.

Теория Эйнштейна гласит о том, что скопление любой материи (темная она или видимая – не важно), имеющей большую массу, взаимодействует со светом и приводит к искривлению его лучей. В итоге, как и в обычных оптических линзах, появляется свечение. В случае со снимком, полученным с «Хаббла», свет галактик образовал «космический глаз» за счет того, что вокруг самого свечения образовалось еще одно, ставшее причиной оптической иллюзии.