Ученые: Апрель 2018 года готовит человечеству страшные катастрофы

Ученые рассказали о том, что для всего человечества апрель 2018 года станет самым сложным и принесет множество катастроф. Этому они посвятили целый видеоролик, который разместили в Сети.

Группа ученых Farsight опубликовала в Сети ролик, в котором рассказала о всех возможных катастрофах, которые готовит апрель 2018 года для человечества. По версии исследователей, в самом начале месяца произойдет крупный террористический акт в Париже. Злоумышленники, как уверяют ученые, запланировали совершить преступление около Эйфелевой башни.

Позднее произойдет страшное землетрясение, которое затронет один из самых крупных мегаполисов Запада. Печальным апрель окажется и для Греции, ведь там произойдет митинг, на котором спастись удастся только темнокожим людям. В конце апреля торнадо пройдется по таким американским штатам, как Огайо, Джорджия, Атланта и Индиана.

Также в видео исследователи рассказали о том, что в следующем веке уровень океана поднимется на целых два метра и его воды начнут размывать прибрежные зоны, что только усугубит процесс эрозии.