Китай начнет добычу редкоземельных элементов‍ со дна Тихого океана

Китай обнаружил на дне Тихого океана залежи редкоземельных элементов‍. Открытие удалось совершить в ходе экспедиции исследователей. В будущем, возможно, они начнут добычу ценных ресурсов.

Издание Синьхуа сообщает о новом открытии, которое было совершено учеными из Китая. Так, они поставили перед собой задачу создать базу данных о местности некоторых малоизученных районов Тихого окена. В нее должны были войти наброски изображения планов и карт, физические и химические свойства воды, а также ее взаимодействие с атмосферой и литосферой.

Исследователи из Китая все еще находятся на борту экспедиционного судна, но уже сообщают об успехах, которых им удалось добиться. Так, они рассказали, что обнаружили на дне Тихого океана залежи элементов, которые крайне редко встречаются на суше. Это открывает перед Китаем новые возможности, согласно которым они смогут начать добычу ресурсов прямо из океана.