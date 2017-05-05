Астрономы заставили искусственный интеллект искать протопланетные диски

Американские ученые заставили искусственный интеллект разыскивать в космосе протопланетные диски и уже зафиксировали 367 перспективных объектов. Об исследованиях пишет журнал Astronomy and Computing.

Астрономы заметили потенциал машинных алгоритмов в быстром анализе больших объёмов информации. Эту особенность сотрудники MIT во главе с Тємом Нгуеном приспособили для лучшего поиска источников инопланетной жизни. Основой для разработки стали снимки космоса по программе гражданской науки Disk Detective.

В процессе обучения ИИ ученые использовали фотографии звездных систем с разных ракурсов. Они отобрали 114 звезд, за которыми наблюдали при помощи инфракрасного телескопа WISE. В их окружении нашли потенциал для зарождения жизни. В процессе испытаний, помимо базы NASA Exoplanet Archive, ИИ получил к обработке ещё два набора данных: 13 звезд с перспективами протопланет и 138 неподходящих звезд.

В итоге показания нейросети на 97% соответствовали классификации астрономов. Дополнительно она выдала информацию о боле трех с половиной сотен протопланетных дисков, неизвестных науке до этого.