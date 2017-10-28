"Конец света": Уфолог предсказал вторжение инопланетян 22 апреля

Уфологи сообщили о том, что 22 апреля человечеству следует готовиться к вторжению инопланетян. Об этом сообщается на сайте World of Scientific Discoveries.

Как стало известно, знаменитый уфолог Эмиль Сагал, который пропал в феврале после проведения очередных исследований, заявил о том, что человечество ожидает страшная беда. По его словам, 22 апреля текущего года инопланетяне начнут атаковать Землю, что может грозить глобальной катастрофой и никому не удастся выжить.

Он рассказал о том, что исследователям удалось зафиксировать факт того, что пришельцы уже давно подготовились к вторжению и на территории Земли появились их боевые дроны. Как сообщил уфолог, целая армия пришельце и их кораблей уже на подходе, в марте около 36 внеземных космолетов уже прошли орбиту Марса и направляются к Земле.

Сагал рассказал, что при помощи телескопов специалисты проводили исследование и выяснили, что примерный размер инопланетных космолетов составляет в диаметре около 500 километров.

Уфолог уверен, что 22 апреля на Земле можно считать концом света, так как после вторжения инопланетян никому из людей не удастся выжить.