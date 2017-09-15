Конспирологи испугались появления Нибиру рядом с МКС

Поклонники теории о Нибиру вновь опасаются разрушительного вторжения мистической планеты. На этот раз они заметили, как ярко-алый объект крупных размеров возник рядом с МКС.

Испуганные конспирологи заявляют, что Нибиру уже проникла в нашу Солнечную систему. По предположениям исследователей, совсем скоро она столкнется с гравитационным полем Земли. Существует теория, что этот контакт вызовет ужасные катаклизмы и приведет к гибели всего живого.

В доказательство своей правоты теоретики демонстрируют кадры, снятые близ МКС. На них неизвестный красный предмет виднеется совсем рядом со станцией. Авторы публикации убеждены, что в настоящее время космонавты внимательно наблюдают за Нибиру и отслеживают её перемещения. Пока небесное тело сильных опасений не вызывает.