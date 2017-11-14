В Туле выращенный учеными птеродактиль из-за ошибки уборщицы оказался на воле

В Туле произошел довольно необычный инцидент. Птеродактиль, которого ученые одного из тульских вузов вырастили в лаборатории, вырвался на свободу из-за уборщицы.

Как известно, в 2017 году студенты во время проведения практики в Ефремовском районе случайно наткнулись на яйцо древнего животного. Проведя длительную работу, студентам удалось выделить ДНК птеродактиля и в условиях лаборатории они смогли получить его детеныша. Они вели тщательное наблюдение за развитием и ростом маленького птеродактиля, которые могли помочь сделать невероятные открытия.

В субботу, 31 марта, уборщица лаборатории нарушила правила обработки и уборки помещений, в связи с чем птеродактиль сумел вырваться на свободу. Как рассказали очевидцы, заметившие необычную птицу, она свила себе гнездо в районе детской больницы на Оборонной улице.

Ученые сразу же поспешили сообщить, что данный птеродактиль вовсе не представляет опасности для людей. В лаборатории он так же, как и его предки, питался только насекомыми и рыбой. Исследователи попросили ни в коем случае не наносить вред летающему птеродактилю и доставить его в лабораторию, если удастся поймать.

Стоит отметить, что птеродактили жили на Земле во время юрского и мелового периода, то есть около 150 - 66 миллионов лет назад. На сегодняшний день ученым удалось выделить около 500 видов летающих ящеров, благодаря обнаруженным окаменелостям, однако специалисты уверены, что их может быть в разы больше.