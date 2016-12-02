Ученые из США впервые наблюдали за ростом нейронных "бабочек души"

Нейробиологи из США впервые в истории наблюдали за ростом и развитием связующих нейронов, получивших название "бабочки души". Исследование описано в статье для журнала Nature.

Особые вставные нейроны первым обнаружил ученый Сантьяго Рамон-и-Кахаль. Он же поэтично сравнил их с бабочками. Такие клетки обеспечивают поток сигналов между нейронами сенсорного и двигательного типа. Биологи уже долгое время изучают эти структуры и зафиксировали, что повреждение "бабочек" провоцирует многие болезни мозга, такие как аутизм, шизофрения и расстройства когнитивной функции.

Исследователи также выделили несколько видов вставных нейронов, однако пока остаётся загадкой, какими особенностями обладает каждый подтип и каков процесс их образования. Ученым из геномного центра Нью-Йорка удалось проследить за процессом образования и роста каждого нейрона по отдельности. Оказалось, что изначально представители разных видов растут по схожему принципу, но на определенном этапе происходит уклон в один из четырех классов. Позднее они разделяются на, как минимум, 14 разновидностей. При этом схема развития схожа для нейронов, обитающих в трех разных частях мозга.

Организатор эксперимента Рахул Сатижа утверждает, что теперь нейробиологи намерены выяснить, каким образом конкретный нейрон выбирает русло, в котором будет развиваться. Ведь кроме начальных маркеров, внутри "бабочек" содержится большое количество других генов, которые активизируются на поздних этапах. Возможно, изучение этого процесса поможет ученым предотвращать различные заболевания или найти эффективные способы их лечения.