Космонавт Сергей Рязанский в День Смеха рассказал, что обезьяны вторглись на МКС

Российский космонавт-испытатель Сергей Рязанский сообщил о том, что Международную космическую станцию захватили обезьяны и опубликовал соответствующее фото на своей странице в соцсети. Таким образом космонавт разыграл жителей Земли на 1 апреля.

Буквально недавно на странице космонавта Сергея Рязанского появилось странное фото, которое, по его словам, было сделано на МКС. На фото видно две обезьяньи лапы, которые упираются в иллюминатор. Рязанский написал, что обезьяны заполонили и захватили МКС, поэтому всем следует остерегаться. После этого космонавт поздравил всех жителей Земли с Днем Смеха или Дурака, который традиционно отмечают 1 апреля, и пожелал жителям Земли поменьше грустить и почаще улыбаться.

Отметим, что пользователи Сети оценили шутку Рязанского и стали продолжать ее, интересуясь, чего же теперь стоит опасаться жителям Земли в связи с этим захватом. Многие в шутку также выразили надежду, что обезьяны от МКС не перейдут к Земле и не сделают на ней "Планетой Обезьян".

Напомним, ранее Сергей Рязанский в эксклюзивном интервью рассказал о том, что во время первого полета он сделал около 64 тысяч фото, а во время второго привез более 250 тысяч снимков. Также космонавт рассказал, что сумел сделать фотографию Петербурга из космоса и прислать ее жене.