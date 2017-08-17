Ученые: на Марсе может быть больше нефти, чем на Земле

Ученые NASA предполагают, что недра Марса могут содержать больше нефти, чем современная Земля. Об этом свидетельствуют данные с космических аппаратов.

По информации исследователей, в 2006 году Mars Reconnaissance Orbiter запечатлел на камеру фото местности, на которой были видны специфические полосы и пятна черного цвета. Именно тогда у экспертов появилась версия о месторождении.

Лишь в 2017 году к этому региону добрался более совершенный марсоход Curiosity. Благодаря длинному манипулятору и встроенной химической лаборатории устройство собрало образцы с почвы. Оно идентифицировало вещество, как самую настоящую марсианскую нефть. Для более тщательной проверки руководство NASA направило к нефтяному источнику планетоход Opportunity со специальным буром на борту. По установленным показателям, Марс располагает не менее 2 000 миллиардов баррелей топлива. Для сравнения, в 2015 году геологи насчитали внутри Земли 1700 баррелей.