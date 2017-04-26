Эксперты: Для успеха в работе нужно научиться улучшать эмоциональный интеллект

Есть распространённое мнение, что для поднятия по карьерной лестнице нужно много учить и знать. Однако некоторые эксперты утверждают обратное – эмоции гораздо важнее. Именно улучшение эмоционального интеллекта станет ключом к успеху в работе, поможет повысить зарплату и эффективность выполнения задания.

Само понятие предполагает способность человека распознавать свои и чужие чувства, мотивацию и желания, а также умение всем этим управлять, чтобы решить практические задачи. Для развития эмоциального интеллекта в первую очередь стоит научиться понимать свои собственные эмоции. Достаточно часто человек не уверен в том, как себя чувствует, а потому всё сбивается. Когда это получилось, стоит перейти к попытке контроля эмоций, сдерживать себя и не пытаться, например, мстить за обиду, а лучше обсудить проблему, как сообщает «Версия.Инфо».

Если удалось, психологи рекомендуют изучить, что чувствуют окружающие, развить в себе чуткость. Так будет легче понимать и удовлетворять потребности, например, клиента на работе. Наконец, когда это получилось, стоит перейти уже непосредственно к общению, проявляя заботу и участие. Эксперты отмечают, что нередко люди предпочтут обратиться к специалисту, который, возможно, и чуть хуже знает своё дело, зато не хамит и вообще ведёт себя очень вежливо, чем к грубому суперпрофессионалу, никого вокруг не видящему.