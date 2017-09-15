"Никаких тайн": Ученые разработали машину для чтения мыслей

Ученые из Калифорнийского университета в ходе длительной работы смогли создать машину для чтения человеческих мыслей. Отмечается, что разработка может помочь тем, кто лишен возможности разговаривать.

Как стало известно, буквально недавно ученые из Калифорнийского университета раскрыли информацию о своей новой разработке, которая способна существенно изменить мир. Так, исследователям удалось создать машину для чтения мыслей человека, коэффициент точности которой достигает отметки в 90%.

Работа данного устройства заключается в том, что еще на моменте построения предложения в человеческом мозгу при помощи нейронных сигналов начинает переводить мысли в текст в режиме реального времени. Исследователи полагают, что машина для чтения мыслей поможет разговаривать людям, которые были лишены такой возможности по целому ряду существующих причин.

Несмотря на то, что ученые говорят о пользе своей разработки, у машины для чтения мыслей появились и критики. Скептики заявляют о том, что механизм работы данного аппарата лишит человека своих тайных мыслей.