Учёные выявили механизмы, которые влияют на пол потомства

Уже на генетическом уровне формируется пол зародыша, хотя в некоторых случаях на него могут повлиять факторы окружающей среды. Учёные из Японии, изучив поведение костных рыб, обнаружили наличие новых механизмов, влияющих на формирование пола потомства.

Глава исследования Тошия Нишимура поведал о том, что в зависимости от определённых факторов некоторые виды рыб способны влиять на изменение пола своего потомства. В случае наличия только женских гонад у самок, в семени мужской особи будет содержаться оба набора. Самцы костных рыб, в зависимости от различных обстоятельств, могут влиять на популяцию женских особей.

Первоначальное исследование показало, что данная тема требует более тщательного подхода. Учёные обнаружили, что ещё до начала оплодотворения самки могут повышать процент содержания женских особей в икре. Причиной этого также служит сниженная активность семени мужских особей. Данное явление обуславливается тем, что иногда виду выгодно иметь большее количество самок.