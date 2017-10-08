Учёные: Создан эластичный чудо-клей, заживляющий раны за минуту‍

В Сиднее австралийские ученые разработали эластичный клей MeTro, который за секунды стягивает раны после операций. Создатели разместили презентацию новинки на YouTube.

Клейкий хирургический материал создан из различных белков. Ученые воздействуют на смесь ультрафиолетом, после чего белки она приобретает высокие прочность и упругость. Благодаря такой технологии хирурги могут избавиться от нанесения швов, а пациенты - от уродливых рубцов.

После нанесения на поврежденную область необходимо подождать примерно минуту. Клей затвердевает внутри, уплотняет рану и по мере регенерации тканей - попросту рассасывается организмом. По мнению изобретателей, MeTro обладает огромным потенциалом в области хирургической медицины. Его успешно испытали на базе Австралийского университета. Медики не намерены останавливаться на достигнутом результате, однако инструмент уже можно использовать в практической хирургии.