Уфолог увидел на Гавайях "алмазные" НЛО над горами

Известный уфолог Скотт Уоринг обратил внимание на странные "алмазные" НЛО, зафиксированные над горами в Гавайях. Снимки из региона Халейва он разместил на своём сайте.

Загадочное явление в небе удалось сфотографировать 20 марта. Объект своими очертаниями напоминает ограненный бриллиант. Некоторое время он находился над облаком поверх горной вершины.

Скотт Уоринг предполагает, что таинственный предмет является космическим кораблем, построенным инопланетной цивилизацией. Некоторые исследователи паранормальных явлений согласились с коллегой, тогда как рядовые пользователи скептически оценивают их находку и не видят в ней признаков внеземного.