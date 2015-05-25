След врага: мыши спасаются благодаря крысиным слезам

Мыши спасаются от истребления крысами, благодаря слезам последних. Ученые обнаружили эту удивительную технику защиты и описали её в статье для Cell.

В дикой природе мышам приходится избегать угрозы многих хищников, которые превосходят их по размеру. Это касается даже крыс - некоторые виды предпочитают питаться мясом насекомых, моллюсков и сородичей-грызунов. Ранее зоологи определили, что мышей отпугивает аромат крысиной мочи. Однако недавно они заметили ещё один след, который заставляет мышей применять оборонительную технику.

Группа ученых под руководством Кадзусиге Тоухары обнаружили, что мыши особым образом реагируют на слезы крыс. Они выделили из этой жидкости неведомый прежде белок CRP1. Оказалось, что это вещество синтезируется в слезах самцов и воздействует на половое влечение самок. В рамках эксперимента биологи добыли немного CRP1 и пропитали белком частицы хлопка, поместив их затем в клетку с мышами.

Эксперты зафиксировали, что пропитанный хлопок привлекает грызунов, заставляя их держаться в стороне. Более подробное исследование показало, что мыши буквально замирают, чтобы не привлечь внимания неосторожным движением. При этом их сердцебиение и температура существенно снижается. В этом состоянии животные находятся даже спустя час после обонятельного контакта с CRP1. Кадзусиге Тоухара отмечает, что подобная реакция отличается от поведения, которое мыши демонстрируют при других следах угрозы - змеиной чешуи или шерсти кота. При помощи дальнейших исследований он намерен углубиться в этот феномен и тщательнее изучить содержание слез.