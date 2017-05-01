Онкологи опровергли заявление, что употребление кофе вызывает рак

Врачи и учёные из Американского онкологического общества (АОО) уверяют, что кофе нельзя напрямую связывать с развитием рака вопреки заявлению суда штата Калифорния.





Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что суд американского штата Калифорния обязал все местные кофейни предупреждать клиентов об опасности появления онкологии из-за употребления кофе. Связали специалисты болезнь и бодрящий напиток после нескольких исследований, которые подтвердили, что вещество акриламид способствует развитию онкозаболеваний.



Но учёные крупнейшего американского медицинского сообщества не спешат с ними соглашаться. Дело в том, что акриламид появляется во всех продуктах, приготовленных при высоких температурах, а не только на кофейных зёрнах при обжарке. В некоторых популярных продуктах его даже больше, но к ним постановление не относится. Леонард Лихтенфельд из АОО отмечает, что исследования проводились на животных, которым давали больше кофе, чем употребляет человек в среднем. И результаты не могут быть справедливыми. Учёные говорят, что власти следует обратить внимание на другие насущные проблемы и оставить в покое безобидный кофе.