Американские уфологи заявили о появлении НЛО в виде пирамиды в Колумбии

Американские уфологи заявили о появлении НЛО в виде небольшой пирамиды в Колумбии. Наблюдалось оно в марте 2018 года.

Снят НЛО был из окна пролетающего там вертолёта. Наблюдение представила команда канала SECTION 51 2.0 на YouTube. Там отметили, что подобные объекты появлялись в небе Колумбии несколько раз за короткий промежуток времени, как сообщает «Версия.Инфо».

Впрочем, интернет-пользователи американским уфологам не поверили. Большинство из них посчитали, что всё дело в интересном монтаже команды, созданном для привлечения внимания. Стоит отметить, что ранее уже не раз было такое. SECTION 51 2.0 в громком заголовке указывала о появлении НЛО где угодно, а на самом деле кадры не соответствовали действительности. Подписчики подчеркнули, что уфологам стоит хотя бы раз действительно поискать инопланетян, а не придумывать их появление.