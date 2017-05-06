Уфологи показали видео со «стадом странных животных» на Марсе

Уфологи показали ролик, на котором, по их утверждениям заснято «стадо странных животных», живущих на Марсе. По мнению конспирологов, на Красной планете есть экосистема, а «стадо животных» это подтверждает.

Эксперты по внеземным цивилизациям продолжают изучать снимки Марса и находить на них то, что ученым «разглядеть» не удается. Так, на нечетких изображениях поверхности Красной планету уфологи увидели «стадо животных».

Своими размышлениями по поводу того, что все-таки изображено на снимке и есть ли жизнь на Марсе, уфологи поделились в ролике, опубликованном на YouTube. На кадрах, которые не отличаются качеством и высокой четкостью, по мнению экспертов, можно увидеть «стадо животных», которые явно символизируют своим существование жизни на Марсе.

Уфологи уверенны, что на кадрах можно увидеть реки, озера и растительность. Однако, почему таких объектов не видят ученые, эксперты не поясняют. По-видимому, уфологи вновь решили, что мировая власть скрывает от простых жителей правду о космосе и не хочет открывать данные о существовании пришельцев и других жителях галактики.