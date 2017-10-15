Ученые рассказали, насколько опасно летать на Луну

Ученые рассказали, какой вред получает космонавт во время полета на Луну. Оказалось, что, прежде чем думать об экспедициях на спутник, исследователям стоит оценить опасность радиационного излучения.

По данным от директора Института проблем медицины и биологии ИМБН РАН Олега Орлова, экипаж, который отправится на Луну, получит радиационное облучение в больших количествах, чем облучение при полете на МКС. Тем не менее, даже эта доза облучения не превышает существующие профессиональные нормы.

Деятельность космонавта всегда окружена рядом рисков и опасностей. Среди таких ученые часто отмечают негативное влияние радиации. Исследователи изучают, как на человека влияет полет в космос. Уже известно, что космическое «путешествие» может изменить ДНК-космонавта или ослабить его здоровье.

Теперь же, когда в планах космонавтов стоит организовать экспедиции на Луну, ученым предстоит выяснить, как облучение и радиация влияют на организм человека. Несмотря на то, что предполагаемая доза облучения не превышает средних норм, исследователи хотят выяснить, как и каким образом такое влияние может отразиться на космонавте.