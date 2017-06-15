Ученые обнародовали список опасных для здоровья‍ ягод и фруктов

Ученые провели исследование и составили список ягод и фруктов, потенциально опасных для здоровья человека. Позже этот список был обнародован через информационное агентство Planet Today.

В последнее время в сети появляется много призывов отказаться от фаст-фудов и полуфабрикатов и питаться здоровой пищей. Под этим, в частности, подразумевается призыв больше употреблять овощей, фруктов и ягод. Тем не менее, недавнее исследование показало, что такие продукты, продаваемые даже в сертифицированных торговых точках, могут оказаться даже смертельно опасными для человека. Ученые рассказали, какие из них могут принести наибольший вред.

Специалисты подчеркивают, что многое зависит от того, насколько загрязнен пестицидами район, в котором растут овощи и фрукты. Однако же, большое значение имеет и то, насколько они подвержены в себе накапливать эти вредные химикаты. Так, например, чаще всего они накапливаются в больших количествах в клубнике, персиках, вишнях, яблоках и шпинате. Менее подвержены этому овощи, такие как картошка и кабачки, однако это не значит, что их употребление безобидно в любом случае. Как отмечают ученые, ежегодно из-за отравления опасными ягодами и фруктами происходит невероятно большое количество смертей.