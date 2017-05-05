Ученые из США создали невидимый для инфракрасных датчиков‍ материал

Ученые из США, которые работали при научной лаборатории в Калифорнийском университете Ирвайна, создали невидимый для инфракрасных датчиков‍ материал. Для этого они соединили алюминий, пласти и липкую ленту.

В 2015 году на экраны вышел фильм "Мир Юрского периода" от режиссера Колина Треворроу. Он не только привлек множество сторонних зрителей, но даже входновил ученых на создание невидимого для инфракрасных датчиков‍ материала. Специалисты из Калифорнийского университета рассказали, что их впечатлили кадры из кино, как динозавры то появлялись, то вновьь исчезали перед инфракрасной камерой.

Одному из ученых в голову пришла мысль, что по подобной схеме действуют и кальмары, когда хотят маскироваться. Чтобы спрятаться, они сжимают кожу, и она будто складывается в гармошку. Таким образом она не отражает свет, а напротив, рассеивает его. Ученые уже протестировали образцы материала и готовятся изготавливать из него крупные экземпляры для продажи.

Ранее СМИ сообщали о новом изобретении российских ученых, которые создали синтетический аналог "кожи хамелеона".