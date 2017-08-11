Нейросеть нашла на Луне 6 000 кратеров, неизвестных ранее

Как стало известно, нейросети открывают для изучения космоса все больше новых возможностей. Так, нейросеть нашла на Луне 6 000 кратеров, о которых ранее ученым известно не было.

Открытие новых кратеров может улучшить изучение Луны и открыть новые данные об истории происхождения спутника. Группа ученых, руководителем которой выступил Ари Силбурт из Университета в Пенсильвании, использовала сверточную нейросеть и изучила поверхность Луны.

На спутнике были найдены порядка 6 000 кратеров. В ходе работы нейросеть показала хорошие результаты и высокую эффективность. Если ранее кратеры искали люди, то процесс был долгим и весьма трудоемким. Теперь же, используя нейросеть, ученые смогут значительно продвинутся в изучении Луны и открыть еще больше новых сведений о спутнике.

Кратеры – последствия того, что на Луне нет атмосферы. Все небесные тела, которые не сгорели в газовой оболочке и упали на поверхность спутника, оставляют следы, почти не подверженные эрозии. Такие следы и являются кратерами, которые можно увидеть на Луне еще в течении сотни тысяч лет после столкновения небесного тела со спутником.