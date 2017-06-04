Ученые назвали шесть причин, из-за которых необходимо пить пиво. Одна из них - при его употреблении снижается уровень холестерина и растет число липопротеинов высокой плотности, что снижает риск страданий от болезней сердца и атеросклероза на целых 30 процентов.

Некоторые специалисты считают, что пиво опасно для здоровья человека и его употребления лучше избегать. Между тем, другие ученые накануне провели личное исследование, в ходе которого доказали обратное и назвали шесть причин, из-за которых пить пиво необходимо. Первая уже была рассмотрена выше. Другая же состоит в том, что благодаря наличию кремния в составе пиво делает костную ткань плотнее. Кроме того, пиво нужно пить, чтобы снизить риск возникновения диабета второго типа.

Ученые также доказали, что употребление пива даже может защитить от рака. Хмель богат таким веществом как ксантогумол, которое предотвращает запуск химических канцерогенов. Следующая причина указывает на то, что употребление пива предотвращает появление камней в почках. Последняя, но не самая незначительная причина состоит в том, что пиво предотвращает развитие слабоумия. В этом процессе также задействуется ксантогумол, однако в данном случае он выступает как антиоксидант.

Ученые делают вывод, что причин пить пиво регулярно достаточно много, однако следует не забывать, что пользу принесет только натуральный качественный продукт. Кроме того, слишком большое употребление хмельного напитка приведет к побочным эффектам.