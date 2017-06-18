Инженеры представили роботов в виде прыгающего паука и летучей лисицы

Инженеры компании Festo презентовали новых бионических роботов, внешний вид которых походит на паука и летучую лисицу. Роботы созданы после анализа повадок данных животных и похожи с реальными прототипами по функциональным возможностям.

Разработчики показали результаты своей работы на видеороликах, опубликованных на YouTube. Робот-лисица имеет размах крыльев в 228 сантиметров, работает от батареи и может управляться удаленно. У такой машины есть система контроля и руководить ее передвижением будет не так уж и сложно. Длина робота-лисицы – 87 сантиметров.

Робот-паук создан по аналогу настоящего паука, живущего в африканской пустыне Сахара, в государстве Марокко. Механизированный паук в высоте достигает 24 сантиметром, имеет 8 лап, но движение осуществляет за счет 6-ти конечностей.

Механизированный паук может взбираться на поверхности, наклоненные на 5%. Две лапки, которые он не использует для передвижения, помогают роботу кувыркаться. Более того, робот-паук имеет функцию, при которой его лапки складываются в колеса и обеспечивают ему еще более ускоренное передвижение.