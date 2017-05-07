Учёные: роботы помогут лечить заболевания кишечника

Врачи объединились с инженерами, чтобы создать нового уникального робота, который позволит бороться с проблемами, скрывающимися в кишечнике. Это позволит сделать многие медицинские процедуры удобней и безопасней.

В процессе жизнедеятельности человек потребляет огромное количество пищи, которая проходит через кишечник, длина которого достигает в 9 метров. Часто многие проблемы кроются на одном из участков этого важного органа. Но большая длина затрудняет диагностику и лечение заболеваний.

В большинстве случаев медики используют камеры, которые глотаются пациентом и проходят весь путь, после чего выходят естественным путем. Такой метод позволяет найти язву или мелкий предмет проглоченный ребенком, но не решает саму проблему.

Медики и инженеры объединились для создания абсолютно нового робота, который сделает лечение болезней более эффективным. Червеобразный механизм сможет доставить медикаменты до требуемого участка или извлечь застрявший предмет. Также разработка поможет в борьбе с раком, доступ к которому часто ограничен.