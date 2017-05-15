Ученый заявил, что клонировать мамонтов не получится

Доктор биологических наук Евгений Мащенко сообщил о том, что ученым не удастся клонировать мамонтов. По словам специалиста, в этом им не поможет даже ямальский мамонтенок Люба, которого обнаружили в 2007 году.

Как рассказал Мащенко, что ни в одном из найденных останков не удалось обнаружить ДНК мамонта, которая пригодилась бы при клонировании. Этой ДНК не смогли найти и у хорошо сохранившейся ямальской Любы. Когда-то специалистам удалось найти в одном из экспонатов остатки тканевой жидкости, в которой сохранились лейкоциты. Но все же Мащенко утверждает, что данные лейкоциты вовсе не подойдут для клонирования, так как в них не сохранились клеточные ядра.

Ученый рассказал о том, что в настоящий момент у специалистов нет возможности получить клетки для клонирования животных, которые умерли более 20 лет назад.

Как отметил Мащенко, в любом случае ученым не удалось бы создать устойчивую популяцию мамонтов, так как клонированные животные не будут самостоятельно размножаться. Для увеличения популяции придется создавать все новых и новых клонов. Эксперимент может закончиться неудачей еще и потому, что при пересадке ДНК мамонта в яйцеклетку азиатского слона будет получен межродовой гибрид, который, возможно, даже не выживет.