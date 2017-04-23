Ученые рассказали, как человек меняет вкусовые пристрастия из-за ожирения. По их словам, в таких обстоятельствах из-за действия цитокина TNF-альфа способности вкусовых рецепторов уменьшаются на 25 процентов.

Группа ученых из США, которая трудятся в Корнеллском университете в городе Итака, провела свое исследование относительно того, как человек меняет вкусовые пристрастия из-за ожирения. Уже достаточно давно было известно, что люди, страдающие от лишнего веса, лишаются возможности чувствовать большую часть вкусовых рецепторов, которые находятся на языке. Однако из-за чего это происходит, ученым удалось понять только сейчас.

Так, по итогам исследований они пришли к выводу, что на фоне ожирения особенно активным становится TNF-альфа. Именно из-за него человек частично теряет способность чувствовать вкус еды. У человека без подобных отклонений вкусовые рецепторы должны слаженно посылать сигналы в мозг о том, что получили удовлетворение от вкусной пищи. Взамен он "награждает" человека чувством острого удовлетворения. Когда часть рецепторов не работает, человек испытывает недостаточно удовлетворения от того, что ел вкусную пищу, поэтому может съедать больше.