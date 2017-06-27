Ученые: Нейросеть можно заставить сомневаться

Российские ученые при поддержке коллег из Испании смогли приблизить искусственный интеллект к человеческому разуму. Так, специалисты научили нейросеть испытывать сомнения.

Исследователи решили совешить еще один прорыв в изучении искусственного интеллекта и обнаружили, что нейросеть можно заставить сомневаться. Специалисты установили, что нейросеть может сомневаться, если полученная ею информация недостаточна для того, чтобы сделать из нее однозначный вывод. Это нужно для того, чтобы нейросеть не торопилась в принятии решений и хорошо все обдумала, взвесила все риски и по возможности дождалась более подробной и полной информации.

Для этого специалисты заставили ИИ работать вместе с людьми, у которых благодаря оптическим иллюзиям вызывали состояние сомнений. Во время попытки проанализировать мозговые сигналы, которые были записаны в этот момент, нейросеть сама начала испытывать сомнения и колебаться.