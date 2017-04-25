Ученые: на Забайкалье собак приручили еще почти 8 тысяч лет назад

Группа ученых из России и США установила, что на территории Забайкалья собаки были приручены еще, как минимум, 7,9 тысяч лет назад. Еще во времена неолита собаки жили рядом с людьми и помогали им охотиться и перевозить груз.

По данным из статьи, которую опубликовали ученые, на территории Забайкалья собаки появились, как минимум, 7 900 лет назад. К таким выводам исследователи пришли после радиоуглеродного анализа найденных археологических останков собак.

В Сибири, во времена неолита, собаки уже жили рядом с людьми. Животные были задействованы во время охоты и на перевозку груза. Более того, имеются данные о том, что некоторые собаки были похоронены, то есть имели определенный статус в жизни людей.

Во время раскопок и изучения найденных останков возникла версия о том, что в те времена в Сибири собаки могли употребляться в пищу. Однако, результаты исследований не показали ни одного факта, свидетельствующего о том, что собак могли есть. Собаки приносили людям пользу и, как стало известно, появились на Забайкалье еще раньше, чем полагалось ранее.