В Мексике НЛО в форме сигары спровоцировал извержение вулкана

В Мексике местные жители, чьи дома находятся рядом с вулканом Колима, рассказали, как видели странный НЛО в форме сигары. По словам очевидцев, корабль пришельцев сбросил в жерло вулкана странный предмет, после чего случилось его извержение.

Извержение вулкана случилось еще в начале 2018 года. Информация о странном явлении, когда к выбросу магмы привел непонятный объект, сброшенный с сигарообразного корабля пришельцев, появилась лишь недавно.

Вулкан Колима является одним из самых активных во всей Мексике и Латинской Америке. Очевидцы рассказали, что перед извержением над жерлом вулкана был замечен странный НЛО. Данный факт попал на снимок, который сейчас активно набирает популярность в Сети.

Так, корабль пришельцев пролетел над жерлом и выбросил внутрь вулкана непонятный предмет. А уже после этого, случилось извержение. Уфологи решили, что пришельцы вмешиваются в природные явления Земли и влияют на мировые катаклизмы.