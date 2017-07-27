Уфологи: Солнечная система вошла в галактическую черную дыру

Уфологи заявили, что Солнечная система находится в опасности, вся система оказалась под угрозой. По словам исследователей внеземных цивилизаций и различных НЛО, звездная система вошла в черную галактическую дыру.

По словам уфологов, Солнечная система находится в серьезной опасности, сейчас она пребывает в зоне, где среда наполнена различными «ловушками» и рисками. Именно поэтому сейчас на Солнце возросла периодичность различных вспышек.

По данным уфологов, солнечная система в течении 200 миллионов лет совершает полный оборот вокруг черной дыры, расположенной в центре Млечного пути. Примерно столько же, уверенны эксперты, и существует жизнь на планете Земля.

Данные факты они сопоставили между собой и решили, что конец света уже близок. В черной дыре, уверенны уфологи, находится много астероидов, которые своей траекторией падения могут уничтожить Землю. Однако, падение таких астероидов случится с малой вероятностью, так что за жизнь человечества, отмечают эксперты, можно не волноваться.