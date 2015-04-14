Мусорное пятно в Тихом океане оказалось в 16 раз крупнее ранних подсчетов

Новый анализ показал: Великое мусорное пятно в Тихом океане в 16 раз крупнее, чем сообщалось ранее. Об этом рассказали сотрудники фонда Ocean Cleanup Foundation.

Исследователи задействовали ресурсы целого флота из 18 лодок и военного самолета C-130 Hercules для сканирования гигантской водной свалки из пластика, рыбацких снастей и различных микрочастиц. Результаты проверки существенно превышают данные, полученные в ходе предыдущих подсчетов.

Рост пятна фиксируется с 70-х годов прошлого века. К 2015 году его объёмы увеличились с 400 до 1230 грамм на квадратный метр. В настоящее время площадь образования растянулась на более чем 1,6 квадратных километров от Гавайских островов до калифорнийских берегов США. Ученые отмечают, что вблизи скопление ничем не напоминает остров и кажется безвредным.

Однако на деле это 87 тысяч тонн пластмассы, полиэтилена и полипропилена, которые губят морскую фауну. Сейчас пятно уже втрое превысило размеры Франции. А скорость распространения не намекает - кричит, предупреждая об экологической катастрофе.