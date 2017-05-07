Уфологи зафиксировали на видео НЛО в Лондоне

Британские уфологи смогли обнаружить в небе неопознанный объект, который, предположительно, может быть аппаратом пришельцев. Шокирующие кадры уже взволновали многих интернет-пользователей, которые были впечатлены видом НЛО.

Сообщается, что 20 марта на территории Лондона уфологи заметили необычный яркий НЛО. По словам экспертов, очень часто инопланетные корабли преследуют самолеты и другие летательные объекты в небе, именно так инопланетные корабли легче всего отследить и снять на видео. Необычный видеоролик разместили в YouТube для широкого просмотра.

Уфологи сообщают, что в Великобритании специалисты очень редко могут обнаружить НЛО, а тем более снять его на видео. Все дело в сильной туманности и частых дождях, когда НЛО рассмотреть в небе не предоставляется возможным.