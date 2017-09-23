В Швейцарии обнаружили загадочный НЛО с хвостом

В небе над Швейцарией жители страны увидели весьма странный объект, похожий на НЛО. Уфологи утверждают, что им удалось заснять корабль пришельцев, имеющий хвост и летящий большой скорости.

Как сообщили эксперты из швейцарской компании Skyguide, которая специализируется на поиске НЛО, загадочный объект был замечен в небе над городом Люцерн. Компания ведет работы по изучению внеземных цивилизаций, данный объект вызвал их интерес и привлек внимание.

По данным, странный объект летел на людей, но не достиг цели и растворился, пропал из вида. Такое НЛО с хвостом было замечено 18 марта. Уфолог Влади Барроса сообщил, что объект идентифицировать не удалось. Эксперты продолжают анализировать снимок и сходятся в одном – на фото запечатлен настоящий НЛО.

Между тем, пользователи Сети предположили, что объект с хвостом может быть фрагментом самолета или спутника. А «хвост» такого объекта может быть дымом от горения, которое случилось при вхождении загадочного предмета в атмосферу.