Ученые создали дрожжи, которые охмеляют пиво

Американским ученым удалось создать генномодифицированные дрожжи, которые самостоятельно производят компоненты хмеля и придают пиву соответствующий аромат. По словам исследователей, во время приготовления пивного напитка с такими дрожжами вовсе необязательно добавлять хмель.

Как известно, раньше приготовление пива всегда происходило с добавлением хмеля, так как он придавал напитку особенную горечь и аромат. В ходе проведенного исследования специалистам удалось выяснить, что все главные качества достаются пиву благодаря двум молекулам гераниолу и линалоолу. Для того, чтобы облегчить процесс пивоварения, ученые встроили в геном дрожжей гены ферментов, которые отвечают за синтез гераниола и линалоола. Теперь генномодифицированные дрожжи позволят отказаться от хмеля во время приготовления пива.

По окончанию работы исследователи провели тестирование с участием добровольцев. Для этого они изготовили две партии пива с добавлением хмеля и другую, с генетически модифицированными дрожжами. Дегустаторам предстояло попробовать оба вида и рассказать о своих впечатлениях, при этом добровольцы не знали, какие именно пиво они пробуют.

В результате, большинство дегустаторов не ощутило особой разницы во вкусе двух видов пива, что говорит о том, что генномодифицированные дрожжи позволят в скором времени облегчить процесс и отказаться от добавления хмеля во время пивоварения.