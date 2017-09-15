Конспиролог из ЮАР докажет, что планета Нибиру существует и скоро уничтожит Землю

Клаудия Альберс, известная исследовательница из ЮАР, намерена убедить специалистов NASA в том, что планета Нибиру действительно существует и угрожает Земле. По данным от ученого, уже были зафиксированы лучи инфракрасного света, излучаемые загадочной планетой X.

Как утверждает исследовательница, если Нибиру приблизится к Земле, то планета, на которой живут люди, сильно пострадает. На Земле начнется увеличение сейсмической активности, извержение вулканов и другие события, которые могут привести к смерти человечества.

Клаудия Альберс хочет донести до специалистов NASA факт того, что Нибиру существует и игнорировать эту планету нельзя. По словам ученого, работники агентства уже не раз фиксировали на своих телескопах загадочное свечение инфракрасного света. Этот свет, уверенна она, является излучением от Нибиру, планеты, которая приблизится к Земле и уничтожит на ней все живое.

По мнению конспирологов, планета Нибиру в 10 раз больше Земли и делает один оборот вокруг Солнца раз в 15-20 тысяч лет. В момент такого оборота таинственная планета может приблизиться к Земле и последствия будут необратимыми.