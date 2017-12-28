Ученые создали вирус для лечения деменции на генетическом уровне

При помощи существующих генетических редакторов CRISPR и Cas9 ученые разработали метод лечения деменции особыми вирусами. Об исследовании пишет ресурс Cell.

Сотрудники Института биологических исследований Солка взяли за основу имеющиеся технологии изменения генома и внедрили их в новую методику лечения проблем головного мозга. Она предполагает воздействие на формирование РНК, не задействуя отдельные участки ДНК.

Суть в следующем: искусственный вирус направляется в поврежденный участок мозга и доставляет туда лекарство. Медицинское вещество проникает в "неправильные" РНК и помогает организму наладить необходимый баланс белков. После отладки в проблемной зоне, гены самостоятельно запускают механизм перезагрузки, который приводит в норму остальную часть мозга и устраняет мелкие неполадки синтеза.

В скором будущем биологи собираются протестировать свою разработку на животных. Полученные данные лабораторных экспериментов показали обнадеживающие результаты. В случае дальнейшего успеха медики могут получить эффективный инструмент для устранения любой формы слабоумия.