Генетики обнаружили у людей следы повторного скрещивания с денисовцами

Ученые исследовали гены людей и обнаружили, что кроманьонцы скрестились с денисовцами дважды. Открытие описано в статье для журнала Cell.

В 2010 году исследователь Сванте Паабо обнаружили "третий" подвид человека. Останки его представителей сохранились в Денисовой пещере в российском Алтае - фаланга пальца и два зуба. Палеогенетики воссоздали фрагменты геномов из этих костей и сравнили полученные данные с ДНК ныне существующих Homo Sapiens. Оказалось, что денисовцы когда-то вступили в половой контакт с предками человечества и передали ему свои гены. Около 5% их генетической последовательности в настоящее время наблюдается у папуасов и других аборигенов Полинезии. Немалая доля также наблюдается у латиноамериканских индейцев и народов Юго-Восточной Азии.

Недавно сотрудники университета штата Вашингтон из Сиэтла во главе с Шэрон Браунинг решили сравнить ДНК денисовцев, полинезийцев и населения Азии. Для этого они отобрали около 5 тысячи геномов представителей различных рас и этносов. Оказалось, что у китайцев, японцев, корейцев, вьетнамцев и других жителей Восточной Азии присутствует о,1%-0,2% общей длины последовательности денисовцев. Учены обратили внимание, что геномы несколько видеоизменены по сравнению с "денисовским" наследием в клетках папуасов. Они отмечают, что вышеперечисленные азиаты из восточных стран существенно ближе к денисовцам современного Алтая.

Шэрон Браунинг предполагает, что существовало, по меньшей мере, две различных групп денисовцев, проживающих раздельно на севере и юге континента. Когда же прибывшие в регион кроманьонцы скрестились с местным населением - их общее потомство приобрело некую устойчивость к местной экосистеме и смогло лучше приспособиться к ней.