Ученые: У людей больше шансов встретить НЛО во время грозы

Ученые рассказали о том, почему НЛО так часто попадаются людям на глаза во время грозы. Отмечается, что именно при вспышках молний различные приборы часто фиксируют проявление странной активности.

Охотники за внеземным разумом уже давно заметили такую тенденцию, что пришельцы больше всего любят появляться на Земле во время грозы и пугать людей своими тенями в ярких вспышках молний. Именно во время сильных гроз приборы часто фиксируют различные объекты красного или синего цвета в небе, а очевидцы со всего мира присылают фото или видео с "НЛО".

Возможно, считают специалисты, видимые во время вспышек молний объекты и на самом деле являются кораблями пришельцев, однако они нашли этому явлению рациональное объяснение. По словам ученых, яркие светящиеся объекты во время грозы, замеченные в верхних слоях атмосферы, являются хоть и необычными, но все же молниями.

Их существует два типа спрайты и эльфы, первый из которых не имеет ответвлений и распространяется не вниз, а вверх. Второй же тип, то есть так называемые эльфы, чаще всего имеет форму кольца, и именно его люди имеют способность путать с НЛО.