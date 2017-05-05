Учёные выяснили, как может звучать музыка инопланетян

Исследователи, во главе с Винсентом Чунгом, изучили мозг человека, чтобы понять, как он отреагирует на музыку пришельцев. Они также смогли сочинить музыкальное произведение инопланетян.





Как основу для эксперимента учёные взяли участок головного мозга, отвечающий за речевую деятельность, - зону Брока. Эта зона активно работает, когда человек говорит и слушает, а также работает ещё активнее, когда выученные ею правила нарушают. Именно этот принцип использовали специалисты. Доктор Чунг предположил, что система создания музыкального произведения иными разумными существами может быть такой же, как и на Земле.





Он создал музыкальный «жанр» «случайно составленные комбинации триплетов, объединённые в палиндром». Учёные пригласили музыкантов, которых попросили угадать, какая из предложенных мелодий подходит под выдуманный жанр, а какая – нет. На основании ответов Чунг и команда выводили музыкальное грамматическое правило для музыки инопланетян. После эксперимент повторили с МРТ и выявили неожиданный процесс.



Чем больше нарушалась известная музыкантам музыкальная грамматика, тем больше зона Брока взаимодействовала с другими участками мозга. А обработкой этих «неверных грамматически» произведений занималась так называемая «нижняя фронтальная извилина». Это значит, если люди и услышат когда-то музыку инопланетян, она им покажется набором раздражающих звуков.