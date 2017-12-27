Иркутские ученые разработали вакцину против свиного гриппа

Иркутские ученые из Института химии СО РАН смогли создать вакцину от гриппа. Исследователи отмечают, что разработанное вещество способно защитить человека и от вируса штамма H1N1, более известного, как свиной грипп.

Как рассказали иркутские специалисты, во время работы над модификацией углеводов, которые были извлечены из растительного сырья и синтезированы микроорганизмами, им удалось получить модифицированный олигосахарид, имеющий противовирусную активность. Отмечается, что вакцина уже прошла успешные испытания на клетках и лабораторных мышах. В ходе опытов мышам вводили полученную сыворотку, а потом внедряли грызунам вирус гриппа, однако несмотря на это, животные оставались здоровы.

В настоящий момент подготавливается пробная партия для исследования на добровольцах. Как сообщается, перед тем, как данное вещество поступит в аптеку, будет проведено еще немало испытаний, в том числе и на выявление побочных эффектов.