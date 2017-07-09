В штате Невада редчайшее погодное явление стало порталом для НЛО

В американском штате Невада жительнице городка Баттл-Маунтин удалось запечатлеть уникальное явление. Пользователи Сети сразу догадались, как и для чего оно было сформировано.





Женщина успела сфотографировать редчайший тип формы облака – так называемую «подкову», иногда такие облака называют «летающими усами». Они сооружаются в форму, похожую на дверной проём. Поместив снимок явления в социальной сети, очевидица взбудоражила людей. Они стали предполагать, что могло вызвать «аномалию». Большинство посчитало, что это облако – портал для НЛО, хотя некоторые приняли его за сам корабль пришельцев невиданной ранее цивилизации.



Разъяснить ситуацию взялись профессиональные метеорологи и Национальный метеорологический центр. Они объяснили, что такая форма облака на самом деле является редкой. Однако формируется она вполне естественно: восходящий поток толкает небольшие кучевые облака вверх, взаимодействуя с другими потоками воздуха и формируя дипольный вихрь. Но это не смогло убедить всех пользователей: они настаивают, что при каждом инопланетном вторжении учёные называют последствия «редким явлением».