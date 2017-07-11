Зонд Juno снял потрясающие циклоны у полюса Юпитера

Исследовательский зонд Juno передал экспертам NASA снимки потрясающих циклонов, зафиксированных у северного полюса Юпитера. Пресс-служба космического агентсва опубликовало изображения в Instagram.

Космическому аппарату удалось запечатлеть на планете огромный центральный циклон и окружающие его радиальные вихри. Астрофизики отмечают, что примерно семь месяцев эти атмосферные образования оставались относительно независимыми, однако не так давно начали соединяться. Это явление стало для ученых непростой загадкой, которую они намерены разгадать.

Фотографию удалось сделать благодаря оптическому прибору Jovian Infrared Auroral Mapper. С его помощью Juno смог проникнуть вглубь Юпитера примерно на 3 тысячи километров. Съёмка в инфракрасном спектре позволила специалистам прийти к выводу, что вихри проникают глубоко в недра космического тела.